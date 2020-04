acmilantogether: le attività a sostegno del club e per la lotta al Covid-19 (19-26 aprile)

acmilan.com: nota di servizio

MILANO – (fonte: acmilan.com) L’aggiornamento settimanale sui nuovi progetti del Club per la lotta al Covid-19 e a sostegno della comunità rossonera.

IL PUNTO SULLE DONAZIONI ROSSONERE

La solidarietà rossonera continua: i membri di oltre settanta Milan Club hanno devoluto il rimborso della partita Milan-Genoa all’Azienda Regionale Emergenza Urgenza. Anche la Curva Sud Milano ha partecipato, donando ad AREU i rimborsi della partita disputata a porte chiuse lo scorso 8 marzo.

L’Area CSR del Club ha consegnato i 30 tablet donati al Comune di Milano destinati a dei giovani studenti che non ne sono in possesso, e che così potranno sostenere le lezioni scolastiche da remoto. Gli Istituti che ne hanno beneficiato sono l’IC Confalonieri, IC Renzo Pezzani, e l’IC di via Giacosa. Le donazioni continuano.

NUOVO STADIO PER MILANO, NUOVO INCONTRO TRA CLUB E COMUNE

Giovedì 16 aprile AC Milan e FC Internazionale Milano hanno avuto un incontro in teleconferenza con l’Amministrazione Comunale per approfondire lo stato di avanzamento del progetto del Nuovo Stadio, con focus sulla ri-funzionalizzazione del Meazza. Un nuovo incontro con l’Amministrazione Comunale è previsto nelle prossime settimane.

AREA TECNICA, UPDATE

Il Club è in attesa dell’approvazione del protocollo sanitario di garanzia da parte della autorità e istituzioni competenti per la ripresa degli allenamenti presso il Centro Sportivo di Milanello e adottare le procedure necessarie per riprendere le attività. Giocatori, tesserati e dipendenti, proseguono l’attività lavorativa in regime di “smart working”. Lo staff tecnico continua il programma specifico a distanza con tutti i giocatori.

Nel corso della settimana, invece, è stata comunicata da parte della FIGC la sospensione definitiva dei campionati giovanili organizzati dal Settore Giovanile Scolastico.

ATTIVA LA PROCEDURA RICHIESTA RIMBORSO DI MILAN-GENOA

Rimane aperta fino al 30 aprile 2020 la possibilità di richiedere il rimborso per Milan-Genoa, partita disputata a porte chiuse a causa dell’attuale emergenza sanitaria. Si tratta di un impegno importante verso i tifosi in un momento di grande difficoltà. Per tutte le info consulta la pagina: rimborsi.acmilan.com

“ACMILANTOGETHER”, UN SUPPORTO PSICOLOGICO IN AZIENDA

I tesserati, i dipendenti del Milan e i propri famigliari, in questo periodo delicato di permanenza a casa, possono contare anche sul supporto della psicologa dello Sport Michaela Fantoni e del suo staff. Il gruppo di lavoro, in servizio presso il Centro Sportivo Vismara durante la stagione sportiva si occupa di migliorare le performance sportive degli atleti dal punto di vista mentale ed è, in questo momento, a disposizione del personale rossonero con iniziative online e offline mirate e dedicate alle squadre dell’attività di base, alle squadre dell’attività agonistica, alla Prima Squadra femminile e ai dipendenti.

#IORESTOACASA

Il Club invita, infine, tutti i tifosi a seguire con scrupolo le direttive delle autorità governative e sanitarie.

