acmilan.com | Rassegna stampa rossonera dell’8 maggio 2020

Milan, la rassegna stampa dell'8 maggio 2020

MILANO – (fonte: acmilan.com) Con la pubblicazione delle notizie della rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità.

FRANCO BARESI “MILAN, VITA MIA” (Gazzetta dello Sport)

Buon compleanno a Baresi: “Mi hanno forgiato Rivera, Rocco, Liedholm, Berlusconi, Sacchi. Sono sicuro che il Milan tornerà in alto. La Juve? Non ho mai pensato di andarmene. Il ricordo più brutto? L’infezione da staffilococco della stagione 1981-82”.

IL MIO BARESI, INIMITABILE LEADER SILENZIOSO (Gazzetta dello Sport)

Arrigo Sacchi: “Ho avuto la fortuna di allenare Baresi per circa dieci anni, prima nel Milan e poi in Nazionale. Un professionista esemplare, un esempio di impegno e passione. Un vero uomo squadra, l’ultimo ad arrendersi. Un vero capitano, con grandi doti fisiche e tecniche”.

BARESI: “CONSIGLIO A GIGIO DI RIMANERE” (Corriere dello Sport)

Bandiera del Milan e Campione del mondo in Spagna nell’82, Franco Baresi oggi compie 60 anni e da amante del pallone spera in un regalo: “Il calcio deve ricominciare per dare svago e allegria. Romagnoli è uno dei migliori d’Italia, consiglio a Gigio di rimanere”.

C’È SOLO UN CAPITANO! (Tuttosport)

Franco Baresi 60: uno dei liberi più forti al mondo, dal 2017 Brand Ambassador del Milan: “Rivera è stato il mio capitano, Liedholm mi ha dato fiducia, Berlusconi è stato lungimirante, Sacchi è stato quello che mi ha completato e migliorato sotto ogni punto di vista”.

GAZIDIS: “UN ONORE AVERE VICINO UN EROE” (Tuttosport)

In occasione dei 60 anni di Franco Baresi, nato l’8 maggio 1960 a Travagliato (Brescia), ecco alcuni auguri che gli sono stati fatti. Gazidis: “Tanti auguri caro Franco, sempre e solo Milan”. Paolo Maldini: “Ti hanno chiamato in tantissimi modi, ma per me sei sempre stato il Capitano!”.

“MILAN, FAI COME ME: NON AVERE MAI PAURA” (Corriere della Sera)

Come quando guidava l’indimenticabile squadra degli Invincibili, Franco Baresi non si nasconde: “Rangnick? Mai essere prevenuti nei confronti delle novità. In ogni caso Pioli è un bravo allenatore. I momenti più belli? I primi due anni di Sacchi, lo Scudetto 1988 è stato pieno di sorprese, poi in cima al mondo”.

AVVERSARI IN CAMPO, CONFIDENTI NELLA VITA (Corriere della Sera)

Beppe Baresi: “Sono nato due anni prima di Franco, ma pur essendo il fratello maggiore più che una guida penso di essere stato un compagno di viaggio. Ho esordito nell’Inter nel 1977, Franco al Milan l’anno dopo. Parliamo sempre di calcio, oggi vado a salutarlo, la cena me la pagherà più avanti!”.

NUOVO SAN SIRO E NUOVI PROGETTI (Il Giorno)

Il futuro dello stadio, Milan e Inter: “Rifunzionalizzare il Meazza costa 74 milioni e fa lievitare le spese, ci servono 180mila metri quadrati edificabili”. Presentato il progetto aggiornato con i rendering di Populous e Manica, il club verseranno 2 milioni di euro annui per i 90 anni della concessione.

DOPPIO COUNTDOWN PER IBRAHIMOVIĆ (Tuttosport)

Lo svedese rientrerà in Italia fra domani e domenica, lo attendono quindici giorni di quarantena e, soprattutto, il faccia a faccia con Gazidis per capire se il futuro sarà ancora rossonero. Le due incognite sono rappresentate da Rangnick, abituato a lavorare con giocatori di prospettiva, e Raiola.

ALLENAMENTI COLLETTIVI O SOLO INDIVIDUALI? (Gazzetta dello Sport)

Prosegue il confronto con gli scienziati, ora la parola al premier Conte. Gioco di squadra fra FIGC e Federazione dei medici sportivi italiani. Restano dubbi sul modello tedesco e la disponibilità di tamponi in Lombardia. L’incontro con il Comitato tecnico scientifico è stato interlocutorio.

