acmilan.com | Rassegna stampa rossonera dell’8 agosto 2020

BAKA DICE SÌ, ORA SERVE L’OK DEL CHELSEA (Gazzetta dello Sport)

C’è l’intesa sull’ingaggio fra Tiemoue Bakayoko e il Milan. Il francese disposto a ridursi lo stipendio, ma i blues vogliono 20 milioni. Ipotesi prestito. Bakayoko vuole rilanciarsi e tornerebbe volentieri. L’accordo con i rossoneri è sui tre milioni più bonus. La sua candidatura si sta rafforzando col passare dei giorni.

ABBIATI, “GIGIO MILANISTA A VITA” (Gazzetta dello Sport)

Al telefono con Abbiati. L’ex portiere rossonero: “Gigio fai come CR7 e sarai il numero uno. Ormai Gigio è un giocatore affermato, protagonista di un’annata spettacolare. E adesso sta migliorando anche nelle piccole cose, nei particolari. Nelle uscite tiene di più la palla, è migliorato nelle respinte e nei tiri”.

TRA REBIĆ E MILAN IN MEZZO LA VIOLA (Corriere dello Sport)

I rossoneri vogliono riscattare il croato. L’Eintracht dovrà riconoscere in caso di rivendita il 50% alla Fiorentina: il prezzo sale. Maldini e Massara puntano a uno scambio alla pari con André Silva. Il Milan non è disposto a inserire budget extra in questa trattativa.

TRA UN ANNO IL CONTROLLO SUL FAIR PLAY (Gazzetta dello Sport)

Scontata la squalifica, il Milan torna in Europa. In uno scenario post Covid che ha spinto l’UEFA ad attenuare le regole. Virus o meno, il fair play è destinato a cambiare. Dopo il City, escludere qualcuno sarà molto più difficile. Il Milan in ogni caso ha una società affidabile e ha espiato le sue colpe con un anno fuori dall’Europa.

BRAIDA, “COSÌ HO FATTO ESPLODERE GATTUSO” (Libero)

L’ex dirigente di Milan e Barça: “Rino voleva andar via, ma in rossonero serve pazienza. Il primo anno con Zaccheroni giocava poco, ma lo presi da parte e gli dissi – ragazzo, noi ti abbiamo preso per giocare dieci anni al Milan -. Da quel momento in lui scattò una consapevolezza diversa”.

MILAN, SERVONO TRE ASSI (Il Giornale)

Il tesoretto a disposizione del mercato, secondo le cifre che rimbalzano da Londra, è di 70 milioni secondo gli ultimi aggiornamenti seguiti al rendiconto finanziario negativo del Covid. Quel che serve lo sa Pioli, lo sa Maldini. Almeno tre pedine di elevata cifra tecnica, in difesa, a centrocampo e dietro Ibra.

IL CALCIO DI SAUL MALATRASI (Il Foglio)

Con Milan e Inter, Saul Malatrasi è stato il primo calciatore europeo a vincere la Coppa dei Campioni con due squadre diverse. Oggi ha 82 anni e vive dove è nato, a Caito, in Veneto. Saul ricorda. “Pierino Prati era seduto vicino a me a una recente cena di ex rossoneri. Con il Paròn Rocco io scherzavo molto”.

CHIESA-MILENKOVIĆ, NESSUNA CONTROPARTITA (La Nazione)

Se il Milan viole Chiesa (e anche Milenković) deve mettere sul tavolo soldi cash. Eventuali contropartite tecniche sono (e saranno) rispedite al mittente. I viola non hanno interesse a fare il prezzo, e neppure sconti, sapendo che, indirettamente, anche Rebić rientrerà nel calderone delle trattative.

CASARIN: “NUOVE REGOLE, UNA FOLLIA” (Gazzetta dello Sport)

Paolo Casarin, il grande ex: “Così si spacca il calcio in due, si mortifica la difesa, creando un gioco diverso da quello che si impara nel mondo reale. Visto che non c’è più di fatto la involontarietà, gli arbitri italiani hanno fatto un miracolo a portare avanti la stagione”.

STADI, SEGNALI DI RIAPERTURA (Il Tempo)

Porte aperte ai tifosi. A breve si riapriranno gli stadi. Il ministro Spadafora sta lavorando per consentire ai sostenitori di partecipare ai prossimi eventi sportivi, toccherà alle Regioni valutare la presenza di un numero contingentato di spettatori per singoli eventi. L’Emilia la prima a dire sì.

