acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 7 maggio 2020

Milan, la rassegna stampa del 7 maggio 2020

MILANO – (fonte: acmilan.com) Con la pubblicazione delle notizie della rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità.

DA OGGI TUTTI A MILANELLO (Gazzetta dello Sport)

Ibra arriva nel weekend, Kessie non riesce a partire. Gli altri si allenano già. Oggi via agli allenamenti per i primi 14, sei al mattino e otto al pomeriggio, così i rossoneri tornano in campo. Zlatan in arrivo, fino all’ultimo si allena a casa sui campi dell’Hammarby.

MILANELLO RIAPRE (Corriere dello Sport)

Niente pallone e docce in camera. I Donnarumma, Hernández, Bonaventura, Duarte e Biglia: il primo gruppo al lavoro al mattino. Ora che il primo passo è stato compiuto, i giocatori cominceranno una fase di riatletizzazione con particolare riferimento alla forza persa in questi due mesi di attività limitata.

RICOMINCIA IL LAVORO A MILANELLO (Tuttosport)

I giocatori potranno fare la doccia, ma nelle camere singole. Gli spogliatoi non saranno a loro disposizione, così come la palestra. Il centro sportivo di Milanello, più in generale, sarà blindato e saranno presenti solo le persone necessarie a svolgere l’allenamento della squadra.

IL MILAN CERCA LA NORMALITÀ (Il Giorno)

Pallone e test sierologici, a Milanello ma a piccoli gruppi e con tante precauzioni contro il virus. Ibrahimović tornerà nei prossimi giorni, Kessie quando troverà un aereo. Il primo ad arrivare ieri è stato Romagnoli, seguito a ruota da Musacchio e da Laxalt. Le visite sono test molto approfonditi.

“NUOVE REGOLE, OK IL GOL DI IBRA A FIRENZE” (Corriere dello Sport)

Nicola Rizzoli, responsabile AIA della Serie A, è intervenuto a Sky Sport sui temi caldi del momento: “Sui falli di mano è stato inserito il concetto dell’immediatezza in termini di distanza e dinamica dell’azione. Il gol di Ibra a Firenze ora sarebbe valido, perché ha fatto tre dribbling prima di segnare“.

IL REBUS DEL RINNOVO DI GIGIO (Gazzetta dello Sport)

Donnarumma va in scadenza tra un anno, la società cerca di trovare un accordo. Tra le ipotesi i rientri di Reina e Plizzari. Gigio è il tesoro del Milan: lasciarlo andare a costo zero alla fine della stagione 2020-21 è fuori discussione e questo i dirigenti lo sanno. Per questo la priorità è convincerlo a firmare.

IL MILAN UNITED (Tuttosport)

Da Kilpin a Beckham, la storia rossonera si intreccia con quella di tantissimi inglesi. Dodici i britannici arrivati prima della Guerra, soltanto sei dopo. Ma tutti hanno lasciato il segno. Due gli scozzesi in rossonero: tra questi lo squalo Jordan. Da oltre Manica ecco anche Ray “The razor” Wilkins e l’uomo Derby Mark Hateley.

LA LEGGENDA DEL KAISER BARESI (Leggo)

Baresi, 60 anni con il Milan nel cuore, era “El Piscinin” e dava ordini a Rivera. Per O’Rey è stato il libero più forte del mondo: “In Brasile era considerato un divo“. Dopo Baresi, nessuno ha più indossato la maglia numero 6 del Milan. È stato eletto Rossonero del Secolo dai tifosi milanisti.

ARBITRI, SERVIRÀ UNA SVOLTA CULTURALE (Gazzetta dello Sport)

Le parole del designatore degli arbitri, Nicola Rizzoli: “Gli arbitri hanno ripreso gli allenamenti individuali in attesa di ulteriori indicazioni. Bisognerà avere comportamenti diversi. Non ci saranno cartellini gialli se i giocatori si avvicineranno troppo agli arbitri, ma certo servirà uno step culturale“.

IL GIORNO DEL GIUDIZIO (Corriere della Sera)

Un nuovo positivo al Torino raffredda l’ipotesi di ripartenza. Dybala guarito. Qui Italia: vertice tra comitato scientifico e FIGC. Si decide sul via libera agli allenamenti collettivi dal 18 maggio. La Bundesliga riparte, la Serie A può solo sperare di farlo. I giocatori del Napoli e della Lazio, dopo il primo tampone, sono tutti negativi.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live