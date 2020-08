acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 7 agosto 2020

Milan, la rassegna stampa del 7 agosto 2020

MILANO – (fonte: acmilan.com) Con la pubblicazione delle notizie della rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità.

ZLATAN, WEEKEND DECISIVO (Gazzetta dello Sport)

Il lavoro dei legali procede spedito. La pratica del rinnovo di Zlatan Ibrahimović è ormai ai dettagli. L’entità dello stipendio è definita: 6 milioni netti, ma vanno quantificati i bonus a cui Zlatan tiene molto. L’ambizioso Ibra punta sempre al massimo e pretende altrettanto anche dagli altri.

IL MILAN E RAIOLA FISSANO LA DATA (Corriere dello Sport)

Ibrahimović, rinnovo sempre più vicino. C’è grande attesa per l’imminente incontro tra la società e l’agente di Zlatan. Il sì a 5 milioni più bonus. E Rangnick spiega il mancato arrivo: “Pioli ha fatto bene, difficile cambiare”. I dialoghi telefonici sono continui, ma il Milan è fiducioso di avere il sì di Ibra.

IBRA, SOLE MILAN (Tuttosport)

Tutte le strategie girano attorno al rinnovo dello svedese: con lui uno tra Chiesa e Lingard a destra. In caso di addio i rossoneri cercheranno un centravanti esperto: idea Mandžukić. Ma le contrattazioni con Mino Raiola si sono incanalate nella maniera giusta, probabile la firma nei prossimi giorni.

RANGNICK: “SAREBBE STATO POCO OPPORTUNO” (Gazzetta dello Sport)

Ralf Rangnick torna a parlare di Milan al quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung: “In seguito all’ottima serie di risultati del Milan dalla ripresa del campionato in poi, non era possibile concludere l’affare. Indipendentemente dal punto di vista, mio o del club, non sarebbe stato intelligente farlo”.

“SCIOCCO ANDARE ORA A MILANO” (Corriere dello Sport)

Era tutto pronto con Rangnick, ma Stefano Pioli ha concluso un campionato da Champions League e stravolto ogni cosa. Le parole del tecnico tedesco: “Se mi metto nei panni dei milanisti, non avrei capito perché decidere di cambiare dopo un percorso del genere, difficile fare meglio”.

BENNACER, IL GENIO RITROVATO (Tuttosport)

Il Milan ha finalmente il suo regista: Ismaël Bennacer. Un talento per il futuro pensando alla Champions. Investimento riuscito o scommessa vinta: l’ex giocatore dell’Empoli è sbocciato in rossonero diventando un leader vero. Un affare per il Milan che lo aveva prelevato dall’Empoli per 16 milioni di euro un anno fa.

IL DIAVOLO TENTA CHIESA (La Nazione)

Il Milan lancia l’assalto a Chiesa, Pioli lo vuole in rossonero a tutti i costi. Federico non è interessato a destinazioni estere e ci sta pensando seriamente. Ma la Fiorentina non è intenzionata a fare sconti. Pioli vuole anche Milenković, ma la Fiorentina è più propensa ad aprire una trattativa per Pezzella, che potrebbe andare a Roma.

SERIE A DONNE: UN INIZIO CON IL BOTTO (Corriere dello Sport)

Alla prima giornata la Juventus debutta a Verona, mentre a Firenze le viola di Cincotta se la giocano subito contro l’Inter. Ma Regina Baresi butta già un occhio alla sfida contro il Milan in programma alla sesta giornata: “Il Derby è sempre la partita più emozionante. Quest’anno vogliamo fare bene”.

INTER E MILAN, UNA PARTENZA IN SALITA (Il Giorno)

Le nerazzurre debutteranno con la Viola, le ragazze rossonere di Ganz col Florentia. Il Derby milanese va in scena ad ottobre. Il Diavolo è però l’unica formazione che ha tenuto la porta inviolata nella prima giornata in entrambe le ultime due stagioni di Serie A: 6-0 al Pink Bari e 3-0 contro la Roma.

CUORE BOBAN: “FELICE PER IL MILAN” (Gazzetta dello Sport)

Al telefono con Boban: “Questo super Milan mi ha reso felice. Che genio Ibra, Maldini resti: è fondamentale, li sogno al top”. Torna a parlare Zvone: “Se andrò alla Fifa? Adesso mi godo l’estate, Infantino è una persona pulita e ora l’organizzazione è trasparente. La Svizzera ne deve essere fiera”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live