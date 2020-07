acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 20 luglio 2020

Milan, la rassegna stampa del 20 luglio 2020

PIOLI HA STUPITO ANCHE ME (Gazzetta dello Sport)

La rubrica “Visti da Arrigo Sacchi”: “È un altro Diavolo, non pensavo che Stefano Pioli fosse così moderno. Lo stimavo come persona e ritenevo che fosse un tecnico bravo, ma che trasformazione! Ha migliorato i giocatori e ha trasmesso un’identità: è lui il grande protagonista”.

CON PIOLI LA ROSA VALE MOLTO DI PIÙ (Gazzetta dello Sport)

Vola il titolo Milan. Non solo Theo, anche con Kessie e Çalhanoğlu il valore è in salita. Tutti ad ammirare questo Milan bello e possibile. E al Diavolo finalmente sorridono tutti, un po’ come capita alla banda Pioli che in campo si spartisce gol, assist e innumerevoli quarti d’ora di celebrità.

DONNARUMMA S’INCHINA A IBRAHIMOVIĆ (Tuttosport)

Intervistato da Sky Sport per lo speciale sulle sue 200 partite con il Milan, di Stefano Pioli il portierone Gigio Donnarumma ha detto: “Merita di raggiungere l’Europa con noi, è una grande persona. Ibra? Si fa sentire tanto ed è la forza in più che ci mancava, è un fenomeno e ci dà tanto”.

REBIĆ RIMANE MA QUEL 50% VIOLA… (Gazzetta dello Sport)

Il 2020 di Ante Rebić è una favola, ma c’è un “fattore esterno” che condiziona le mosse di Milan ed Eintracht Francoforte. Quando quattro estati fa la società viola vendette Rebić alla società tedesca si riservò un diritto sulla rivendita del 50%. Ecco perché i tedeschi frenano e aspettano le prossime mosse.

LA CHIAVE PER PESSINA (Tuttosport)

Il Milan ripensa a Matteo Pessina, il gioiellino uscito dal suo vivaio. Nel passaggio all’Atalanta c’era una clausola per incassare il 50% di una futura rivendita: il giocatore può tornare rossonero versando l’altra metà della cifra pattuita. Ecco perché Matteo Pessina rimane nei radar del Milan.

GLI AVVOCATI DEL DIAVOLO (Il Giornale)

Il Milan continua a stupire, dopo otto risultati positivi di fila. Critica e classifica non fanno cambiare idea a Elliott. Maldini ci riprova, assist di Çalha. Le parole dell’ex capitano ora Dt: “Fondamentale avere accanto ai giovani anche giocatori di esperienza”. Il turco: “Pioli persona importante per me e per la squadra”.

IBRA È SCESO DAL TRONO (Corriere dello Sport)

Con lui il Milan vola, ma Zlatan non è considerato insostituibile. L’attaccante svedese resta in attesa di un incontro in sede per discutere del futuro, consapevole che la sua situazione è molto delicata per questioni economiche e progettuali, ma lui continua a mandare messaggi sul progetto del Milan, il nodo principale.

SCINTILLE IBRA NEL MILAN CHE BRILLA (Il Giorno)

Momento d’oro dei rossoneri nonostante la furia di Zlatan che, come a Napoli, non ha gradito la sostituzione. Ma il tecnico voleva solo risparmiarlo per le prossime partite contro il Sassuolo e l’Atalanta. Ma Zlatan è fatto così, anche nelle situazioni che sembrano ovvie ma che per lui non lo sono.

FUOCO E FIAMME, BOLOGNA A TESTA BASSA (Corriere dello Sport)

Dopo il 5-1 contro il Milan, in campo Mihajlović non ha fiatato ma negli spogliatoi… Sinisa è stato chiarissimo: umiliazioni come quelle di San Siro sono inammissibili. Ad ascoltarlo c’erano tutti i suoi ragazzi. Testa bassa. Non è volata una mosca. Sinisa li ha fissati uno ad uno mentre uscivano dagli spogliatoi.

SETTIMANA DECISIVA PER IL FUTURO DELLA A (Corriere della Sera)

La Lega di A entra in una settimana cruciale e attende la presentazione di offerte vincolanti da parte dei fondi interessati alla creazione di una media company. Secondo molti presidenti, i diritti TV non sono valorizzati a sufficienza. Club divisi fra Lotito che spinge per Wanda e Lega Channel, con De Laurentiis dall’altra parte.

