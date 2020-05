acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 14 maggio 2020

Milan, la rassegna stampa del 14 maggio 2020

VOGLIA DI GRANDE MILAN (Gazzetta dello Sport)

Da Sheva a Tassotti e Altafini, è un coro: “Serve un progetto”. Grandi ex tifosi come Cecchinato e Bertolucci incalzano il Milan: “Occorre ritornare in Champions“. Tassotti, la vera memoria storica: “Le cose cambiano in continuazione, il Milan deve poter lottare per la Champions, si può inserire, i competitor non sono tantissimi“.

DIAVOLO DI UN LUNEDÌ (Corriere dello Sport)

Zlatan Ibrahimović in quarantena a Milanello, si allena quando gli altri vanno via. I rossoneri metteranno a punto le nuove direttive verso la ripresa a gruppi. L’ok del governo è stato accolto positivamente al Milan, che si è sempre detto favorevole alla ripresa del campionato e delle attività sportive.

COLLOVATI: “HO GIRATO MA CON IL MILAN NEL CUORE” (Tuttosport)

Fulvio Collovati il giramondo: “Peccato non esserci con Berlusconi. Lo Scudetto della Stella? Incredibile, quella squadra era forte ma non fortissima, con un maestro come Liedholm in panchina. Il gol di Hateley simbolo del riscatto del Milan, ora la prendo con filosofia ma all’inizio mi dava parecchio fastidio…“.

BONAVENTURA PIACE A TUTTI (Gazzetta dello Sport)

Bonaventura alla Roma potrebbe mettere tutti d’accordo: 31 anni ad agosto, arriverebbe a parametro zero e ha più di 300 presenze tra Atalanta e Milan. L’incognita è fisica, ma come per Mhkitaryan la Roma è costretta a fare di necessità virtù.

SUPERTEAM, FESTA MILAN CON VAN BASTEN (Corriere dello Sport)

31 partite per lo Scudetto della storia. Inter 1964-65 contro Milan 1987-88. Vince il Milan, ma l’Inter non ci sta, Annullato nel finale un gol di Mazzola per fuorigioco. Rossoneri in finale con una prodezza dell’olandese entrato nella ripresa al posto di Virdis. Partita bellissima, Gullit straripante, Galli nega a Corso il gol su punizione.

PROVE DI DISTENSIONE (Tuttosport)

Trapela voce di una telefonata tra Gazidis e Rangnick per cercare di abbassare i toni e per tenere un low profile. Con la possibile ripresa del campionato e le polemiche legate alle dichiarazioni di Maldini, meglio non creare i presupposti per nuovi scontri. Tra l’altro il tedesco viene descritto in Germania come persona molto riservata.

IBRA IN QUARANTENA (Il Giorno)

Non è detto che sia ancora in agenda l’incontro fra l’attaccante e Ivan Gazidis, ma nonostante questo lo svedese continua a lavorare come un vero professionista, in quel Milanello divenuto casa sua per la personale quarantena. La linea del Club punta su giocatori giovani e di prospettiva.

AIUTI DA UN MILIARDO MA È SCONTRO POLITICO (Gazzetta dello Sport)

Ieri il ministro Spadafora ha spiegato che gli investimenti di aiuto allo sport saranno di circa un miliardo. Il fondo per le società dilettantistiche verrà alimentato attraverso una percentuale derivante dagli introiti delle scommesse sportive. Il fondo sport e periferie per gli impianti sarà raddoppiato, passando da 70 a 140 milioni.

IL 13 GIUGNO SI GIOCA, SARÀ L’A-DAY (Corriere dello Sport)

Sì al protocollo, via agli allenamenti e la Lega di A vota per la ripartenza. In Parlamento una maggioranza dalla parte del calcio. La UEFA potrebbe rivedere il calendario. L’ultima parola al Governo. Intanto scoppia il caso Udinese che minaccia l’autosospensione dal campionato.

LA SERIE A CI PROVA: SI PARTE IL 13 GIUGNO (Corriere della Sera)

Approvata la data con 15 voti su 20. Il caso Udinese che minaccia di fermarsi. Prove tecniche di ripartenza, ma non è facile fra le preoccupazioni dei presidenti infuriati con SKY per il mancato versamento dell’ultima rata dei diritti tv, i timori dei medici, la contrarietà dei giocatori a ritiri troppo lunghi.

