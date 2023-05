News Milan / Aggiornamento bomba su Leao: ci sono novità pesantissime!

A pochissime ore dall' Euroderby in semifinale di Champions League , in casa Milan tutte le attenzioni sono rivolte alle condizioni di Rafael Leao . L'attaccante portoghese infatti ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un infortunio alla coscia destra nei primi minuti della gara contro la Lazio . E ora, ovviamente, tutti stanno col fiato sospeso, in attesa di news confortanti.

Le sensazioni in ambiente rossonero, a dire il vero, sono buone. Lo stesso Leao ha rassicurato un po' tutti subito dopo la partita, ma anche sui social. Gli esami strumentali hanno evidenziato una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra. Sarà a disposizione per il derby di Champions? Questo si saprà nelle ultime ore antecedenti alla partita. Non solo l'infortunio, però. In tutto questo, infatti, nel frattempo sono arrivate anche altre pesantissime news proprio su Rafael Leao e il suo futuro al Milan <<<