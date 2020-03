Emergenza Coronavirus, calcio italiano sospeso fino all’8 marzo

Sospensione del calcio italiano fino all'8 marzo

MILANO – Come riportato dal decreto del governo italiano, saranno sospese fino all’8 marzo tutte le manifestazioni organizzate di carattere culturale, ludico, sportivo o religioso, in luogo pubblico o privato. Lo prevede la bozza del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri in merito alle nuove disposizioni sull’emergenza coronavirus. Annullati tutti gli eventi anche se in luoghi chiusi ma aperti al pubblico come cinema, teatri, discoteche. Interessate le regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e le città di Savona e Pesaro Urbino. Stop, dunque, alla Serie A e alla Coppa Italia. Rinviata, inoltre, la gara di domani tra Sampdoria ed Hellas Verona.

Il decreto, però, consente lo svolgimento delle competizioni a porte chiuse. Inoltre, è fatto divieto di trasferta ai tifosi residenti nelle stesse regioni e province per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti parti d’Italia. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live