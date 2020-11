Udinese-Milan, il migliore in campo: la decide Ibrahimovic

Udinese-Milan, il migliore in campo è Ibrahimovic

MILANO – Il migliore in campo fra i rossoneri della sfida tra Udinese e Milan, sfida vinta 1 a 2 dai rossoneri, è Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese, all’interno di una prestazione non esaltante dal punto di vista della presenza costante sul campo, decide la sfida con un assist d’oro per il vantaggio di Kessie e con il goal in rovesciata del definitivo 1 a 2.

E sono 7 in 6 partite di campionato, avendone giocate solo 4.