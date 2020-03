Tuttosport – Milan, Pioli ancora in panchina e Rangnick dirigente?

L’ultima indiscrezione sul futuro della panchina del Milan arriva da Tuttosport. Secondo il quotidiano sportivo, Stefano Pioli potrebbe continuare ad occupare il ruolo di tecnico del Diavolo nella stagione 2020/2021 per portare a termine nei tempi previsti (ndr. anche l’accordo con Giampaolo aveva come conclusione il 2021 ) il contratto in essere.

Per quanto riguarda Ralf Rangnick, l’allenatore del Lipsia approderebbe ugualmente a Milanello, ma in una veste dirigenziale, così da poter conoscere bene l’ambiente e il calcio italiano prima di subentrare nel campionato successivo all’emiliano.