Tuttosport – Bonaventura e il Milan verso l’addio definitivo

Secondo quanto rivelato da Tuttosport Giacomo Bonaventura potrebbe trovarsi obbligato a salutare il Diavolo il prossimo 1 luglio.

I piani del Fondo Elliot e di Ivan Gazidis votati all’abbassamento degli ingaggi e dell’età anagrafica della rosa potrebbero non contemplarlo più malgrado la sua volontà di rimanere.

Per il 31enne gestito dal solito Mino Raiola, non esattamente in buoni rapporti con l’attuale proprietà potrebbero affacciarsi alcune valide alternative come Lazio, la più papabile, Roma, Fiorentina e Napoli.