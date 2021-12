News Milan | Tre calciatori sul piatto per un colpo: il piano di Maldini

Pareggio deludente in casa dell'Udinese sabato sera, ma per come si era messa la partita alla fine si può considerare un punto guadagnato.

Nel frattempo la dirigenza meneghina lavora anche per il futuro. Per gennaio, certo, ma anche in vista della prossima stagione. Nell'annata 2022/2023 potremmo vedere parecchi volti nuovi nella squadra di Pioli. In queste ore si sta parlando addirittura di un triplice sacrificio per puntare ad un singolo giocatore<<<