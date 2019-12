Trattativa Matic, c’è da battere la concorrenza di Simeone e Conte

Trattativa Matic, le rivali del Milan

MILANO – Il profilo (perfetto) per la mediana rossonera, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è quello di Nemanja Matic. Il suo nome, in scadenza di contratto con il Manchester United, in casa Milan, mette tutti d'accordo, da Boban a Maldini passando per Gazidis, anche se c'è da battere la concorrenza di Atletico Madrid (in vantaggio) e dell'Inter, allenata da Antonio Conte, grandissimo estimatore del centrocampista serbo.