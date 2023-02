Milan, tra la partenza di Lazetic e l’idea Renato Sanches

La società pensa già al mercato estivo e a come cominciare al meglio la prossima stagione: il nome è quello di Renato Sanches (vecchia mira di Maldini e Massara). Il giocatore si trova in Ligue1 ma con la maglia del Paris Saint-Germain non sta trovando il minutaggio che cerca (complici anche gli infortuni che non hanno giovato in tale senso). I rossoneri pensano al centrocampista portoghese per la prossima stagione. Lui stesso ha dichiarato: “Torno da un infortunio, so che è un po’ complicato e un po’ frustrante perché è difficile giocare bene quando torni da un infortunio. Non sono contento, è normale che voglia giocare di più. Ma rispetto la decisione del mister e io sono qui per dare il massimo”. Sanches era stato già puntato dal Milancome vice Kessiè poi però si è inserito "prepotentemente" il PSG.