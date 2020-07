Tonali al Milan, le ultime

MILANO – Tra gli obiettivi di mercato c’è Sandro Tonali, uno dei migliori prospetti del nostro calcio. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’Inter resta in vantaggio, ma non ha formalizzato l’offerta al Brescia e il Milan sembra avere tutte le carte in regola per inserirsi seriamente nella corsa al centrocampista classe 2000.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live