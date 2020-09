Tonali a MTV: “In passato sono venuto di nascosto a vedere qualche partita. Rio Ave? Concentrati per vincere”

MILANO – Giornata di vigilia per il Milan, che domani affronterà il Rio Ave nell’ultima partita dei preliminari di Europa League. Per questo, ai microfoni di MilanTv è intervenuto Sandro Tonali. Ecco cosa ha detto il centrocampista azzurro:

Sul valore che dà al calcio – “Il 90% del calcio è dentro al campo se fai bene in campo non ha bisogno di niente, il resto è un qualcosa in più ma è più importante restare maggiormente concentrati sul campo e tenere anche una parte di testa a casa. Servono anche le parti mediatiche e social ma sono marginali.”

Sulla partita con il Crotone – “Il vento ha influito un po’ sulla nostra prestazione perché comunque è difficile giocare. Certe giocate fatte sono figlie del fatto che è sempre giusto andare avanti con il pallone, appena si può si verticalizza e cerchiamo di farlo il prima possibile.”

Sulla sua fede rossonera – “Anche quando giocavo a Brescia guardavo le partite del Milan e non c’è bisogno di dire che sia un milanista adottato perchè mi sono sempre sentito milanista. Negli anni scorsi sono venuto di nascosto a vedere qualche partita. Mi fa molto piacere essere qui”

Su Kessié – “Dà il 100% e non si stanca mai. Dopo aver giocato una partita, ne potrebbe giocare un’altra. E’ un compagno di reparto che ti aiuta molto, ti sostiene molto e quindi giocare con Franck è importante perché ti aiuta in tutto.”

Sulla partita con il Rio Ave – “Ci stiamo concentrando sul vincere la partita e fare una prestazione che sia convincente. Questa è la cosa che vogliamo tutti e sappiamo l’importanza del match. Ci siamo concentrati su Crotone, ora testa al Rio Ave con tutta la squadra.”

Sull’assenza del calcio – “Abbiamo visto nei giorni senza calcio che anche un giorno normale era un giorno triste. Si guardavano vecchie partite. Seguendo tutte le norme di sicurezza, se si può giocare si deve sempre giocare”

Sui rientri dagli infortuni – “Stanno rientrando tanti giocatori e questo è molto importante perché avendo così tante partite è utile avere un grande gruppo. Abbiamo bisogno di tutti i giocatori al 100% e di restare uniti.”

Sulla sosta – “Dobbiamo arrivare alla sosta in maniera positiva. Dopo il Rio Ave c’è una partita di campionato importante da vincere e che ci farebbe fare un grande passo avanti. In questo modo poi ci possiamo preparare al meglio per un’altra partita che stiamo aspettando molto.”