Tognazzi: “Inter favorito, ma d’altra parte raccontano di sempre di esserlo”

MILANO – Oltre ad essere un grande e rinomato attore Gian Marco Tognazzi è anche un tifoso del Milan. E oggi ha commentato, a “La Gazzetta dello Sport” il derby di domani. Ecco le sue parole: “Mi piazzerò davanti alla tv in salotto con mio figlio Tommaso, che ha 8 anni. Lo facciamo da quando ne aveva due e per me è una delle cose più belle in assoluto. Loro comunque restano ovviamente favoriti, d’altra parte raccontano da sempre di esserlo, no? Tanto noi abbiamo poco da rimetterci, ai fini del campionato conta zero: se dovessimo perdere, ci ritroveremmo sotto di un punto. Come uomo del match vedo chiaramente Ibra, che a casa si è allenato come un pazzo, e Donnarumma. Piuttosto, vorrei dire due cose sulla gestione relativa al Covid: ho sentito che il Milan ha aumentato il numero di tamponi, ma dovrebbe essere una cosa da protocollo, per tutti. E poi, è una follia far giocare le nazionali. Dopo, però, ci si stupisce che la situazione peggiori…“.