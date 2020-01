Todibo-Milan, gli ultimi nodi da sciogliere per chiudere l’affare

Todibo-Milan, ci siamo

MILANO – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’accordo per portare Todibo al Milan è sulla base di un prestito di sei mesi, ma il Milan vorrebbe riservarsi la possibilità di un riscatto a fine stagione, mentre il Barcellona vorrebbe mantenere un controllo sul giocatore. Comunque, il difensore classe 1999 ha dato l’ok ai rossoneri, ma vorrebbe essere sicuro di tornare in Spagna a giugno per poi valutare se restare in blaugrana o proseguire l’avventura a Milano. Le parti si riaggiorneranno all’ora di pranzo. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live