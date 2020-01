Todibo al Milan, cifre e nodi della trattativa con il Barcellona

Todibo al Milan, le ultime

MILANO – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è in fase di definizione l'arrivo di Jean-Clair Todibo al Milan, sulla base di un "prestito con diritto di riscatto (rossonero) e controriscatto (spagnolo), ma per arrivare a destinazione occorre che i club trovino un'intesa anche sulle cifre. Il Milan accetterebbe di acquistarlo per oltre 20 milioni ma la possibilità di rilancio del Barça deve avvenire a cifre ben più alte. La controparte intende invece inserire un prezzo accessibile per quando, eventualmente, deciderà di riportare Todibo in squadra".