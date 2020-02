Theo Hernandez su Twitter: “Io capitano del Milan? Un sogno”

Milan, il sogno di Theo Hernandez

MILANO – La prima stagione di Theo Hernandez al Milan è certamente da incorniciare, con il terzino francese che è, attualmente, il miglior marcatore rossonero con sei reti all’attivo tra Serie A e Coppa Italia. Quel che è sicuro, inoltre, è che l’ex Real Madrid ha già tantissima voglia di ripetersi nelle annate successive a questa, sempre con la maglia del Milan addosso.

Lo ha confermato lo stesso numero 19 su Twitter, rispondendo alla domanda di un suo fan: "Hola Theo! Ti vedi capitano del Milan in futuro? È una tua aspirazione fare la storia di questo club?". Theo Hernandez ha risposto in questo modo: "Ve lo immaginate? Sarebbe un sogno".