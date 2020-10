Thauvin: “Oggi sono qui. Domani non si sa”

MILANO – Nei giorni scorsi, secondo quanto riportato da “Le10Sport” Thauvin è stato offerto al Milan. L’attaccante del Marsiglia oggi è intervenuto in conferenza stampa, senza però rassicurare i tifosi: “Prima devo pensare al presente e migliorare la mia condizione. Se ricevessi una grande offerta? Non si sa mai cosa può succedere, oggi sono qua, domani non si sa. Il club potrebbe dirmi: “Fai le valigie”. L’ho già sperimentato. Ascolterò sempre tutto, anche se ho un contratto quinquennale“.