MILANO – Il Milan continua a pensare a Florian Thauvin. Infatti secondo quanto riportato da “Tuttosport” il club rossonero starebbe pensando al nazionale francese come vice Ibrahimovic. L’idea del club di via Aldo Rossi è prendere il transalpino da svincolato la prossima estate, ma non è escluso che Maldini e Massara non facciano un tentativo durante il mercato di gennaio.