Modric, Leao, Pulisic, Allegri, Tare, Furlani e altri giocatori sono sempre più prossimi a dire addio al progetto milanista
Ricominciare da zeroSenza la Champions League e con il possibile addio di Allegri, molti giocatori potrebbero lasciare il Milan. In discussione Modric, Rabiot, Leao, Pulisic e Maignan. Il cambiamento nel Milan dopo l'assenza di qualificazione alla Champions League non riguarderà solo i dirigenti e l'allenatore, ma anche i calciatori della squadra. L'assenza dalla competizione europea più prestigiosa e il probabile addio di Max Allegri potrebbero portare a lasciare anche alcuni dei suoi storici giocatori, in particolare Luka Modric, il cui contratto scade il prossimo 30 giugno, e Adrien Rabiot, che era stato fortemente voluto dal tecnico livornese nell'estate passata.
I giocatori in campoTuttavia, non finisce qui perché, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbero andarsene anche altri calciatori chiave della squadra: c'è da notare che è emerso un certo attrito tra Rafael Leao, il Milan e i suoi tifosi. La sua stagione è stata molto altalenante e ora sembra probabile un suo addio dopo sette anni in rossonero. La società prenderà in considerazione le proposte che riceveranno: al momento c'è stato solo un contatto da parte del Fenerbahçe e alcune manifestazioni d'interesse da parte del Manchester United. Anche Christian Pulisic, che non segna dal 28 dicembre 2025, potrebbe concludere la sua avventura al Milan, considerando anche che il rinnovo di contratto, nonostante le numerose voci e indiscrezioni, non si è mai concretizzato. Infine, bisogna prestare attenzione alla posizione di Mike Maignan, che ha rinnovato qualche mese fa, ma, come altri, senza Allegri potrebbe anche lui decidere di esplorare nuove opportunità.
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