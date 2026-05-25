Ricominciare da zero

I giocatori in campo

Senza la Champions League e con il possibile addio di, molti giocatori potrebbero lasciare il Milan. In discussione. Il cambiamento neldopo l'assenza di qualificazione alla Champions League non riguarderà solo i dirigenti e l'allenatore, ma anche i calciatori della squadra. L'assenza dalla competizione europea più prestigiosa e il probabile addio dipotrebbero portare a lasciare anche alcuni dei suoi storici giocatori, in particolareil cui contratto scade il prossimo 30 giugno, e Adrien Rabiot, che era stato fortemente voluto dal tecnico livornese nell'estate passata.Tuttavia, non finisce qui perché, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbero andarsene anche altri calciatori chiave della squadra: c'è da notare che è emerso un certo attrito tra. La sua stagione è stata molto altalenante e ora sembra probabile un suo addio dopo sette anni in rossonero. La società prenderà in considerazione le proposte che riceveranno: al momento c'è stato solo un contatto da parte dele alcune manifestazioni d'interesse da parte del. Anche, che non segna dal 28 dicembre 2025, potrebbe concludere la sua avventura al, considerando anche che il rinnovo di contratto, nonostante le numerose voci e indiscrezioni, non si è mai concretizzato. Infine, bisogna prestare attenzione alla posizione diche ha rinnovato qualche mese fa, ma, come altri, senza Allegri potrebbe anche lui decidere di esplorare nuove opportunità.