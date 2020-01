Suso al Siviglia, Lopetegui: “Giocatore gradito”

Suso al Siviglia, parla Lopetegui

MILANO – Julen Lopetegui, tecnico degli andalusi, si è così espresso in conferenza stampa sull'arrivo di Suso al Siviglia: "So che c'è questa opzione. Evidentemente, se il club ha già avviato le trattative e sono in stato avanzato, è perché si tratta di un giocatore di gradimento del corpo tecnico e della direzione sportiva. Però domani abbiamo una finale e ciò che conta è chi abbiamo a disposizione adesso".