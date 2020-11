Stroppa a Sky Sport: “Milan ha trovato gli equilibri. Pioli e la società hanno seminato bene”

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Giovanni Stroppa. Il tecnico del Crotone, dopo la sconfitte subita oggi, ha parlato del magic moment della sua ex squadra, il Milan. Ecco le sue parole: “Ho ben altro cui pensare, certe cose neanche nell’anticamera del cervello. Comunque si stanno mostrando strada facendo, hanno trovato ottimi equilibri giocando per vincere: essere lì ed essere il Milan non è facile, Pioli e la società hanno seminato molto bene. E quel ragazzo di 40 anni, nel momento critico ha fatto crescere tutti e fatto trovare autostima e consapevolezza”.