Streaming Juventus-Milan, ecco come vedere la partita (legale)

Streaming Juventus-Milan, ecco come vedere la partita legalmente

JUVENTUS-MILAN IN STREAMING – Il Milan torna in campo dopo tre mesi di sosta per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. A partire dalle ore 21.00 andrà in scena il match all’Allianz Stadium, che stabilirà la prima finalista che si giocherà il trofeo a Roma il prossimo 17 giugno. Stefano Pioli si affida a Rebic al centro dell’attacco per cercare l’impresa a Torino contro la squadra di Sarri, forte del pareggio a San Siro per 1-1 nella gara d’andata. Il match verrà trasmesso da Rai1, per chiunque volesse guardare la partita in diretta streaming potrà farlo sul sito di RaiPlay.

JUVENTUS-MILAN DIRETTA LIVE – Se invece non avete la possibilità di seguire la partita in tv o vederla su internet, potrete ovviamente seguire tutte le notizie relative su IlMilanista.it cliccando qui