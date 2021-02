Stella Rossa-Milan, Stankovic: “Milan micidiale, non abbiamo mollato”

MILANO – Dejan Stankovic, tecnico dei serbi, si è così espresso a SkySport nel post Stella Rossa-Milan, sfida valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League e terminata 2 a 2: “Il Milan è micidiale, sono molto veloci. Non abbiamo mollato, sono contento per i ragazzi. Il derby? Il mio derby era stasera, poi vediamo cosa succede. Ho avuto piacere di giocare col Marakana pieno, fa la differenza. Peccato per il calcio, speriamo di tornare alla normalità. Battibecco con Pioli? E’ normale durante la partita, rimane tutto in campo, poi si rimane in campo”.