Gli stadi più pieni d’Europa? Tre italiane in top 10: il Milan…

Stadi pieni, coreografie, tifo, sold out: lo spettacolo sugli spalti, anche in Italia, è parte integrante e fondamentale del calcio moderno. Ma quali sono i club europei capaci di attirare allo stadio il maggior numero di spettatori? Chi, in questa stagione, è riuscito a riempire maggiormente gli spalti?

Il sito Transfermarkt ha risposto a queste domande, pubblicando la classifica dei club europei che - fino a questo punto della stagione - hanno portato allo stadio più tifosi in assoluto, considerando tutte le competizioni. In top 10 anche tre italiane , che se la battono con numeri importantissimi. Allora andiamo a vederla questa classifica, partendo dal decimo posto fino ad arrivare al primo.

In decima posizione c'è l'Arsenal. All'Emirates Stadium la media spettatori quest'anno è di 59.072 a fronte di una capienza massima di 60.704. Quasi un sold out perenne per i Gunners. Ma continuiamo con la carrellata e con le altre posizioni in ordine crescente <<<