News Milan – Offerta recapitata, Sportmediaset: “5 milioni a stagione”

Tiene sempre banco il mercato in casa Milan, ma Paolo Maldini e Frederic Massara sono concentrati anche sui rinnovi contrattuali dei rossoneri. C'è da risolvere la questione Kessie, anche se il calciatore ha già fatto sapere che non ha intenzione di cambiare squadra e vuole restare fino al termine della sua carriera calcistica. Bisogna però mettersi d'accordo sulle cifre del nuovo accordo. Il Presidente spinge per arrivare a guadagnare quanto Zlatan Ibrahimovic, il Diavolo è pronto ad offrire 6 milioni, si andrà avanti con le trattative.

Più semplice la questione Simon Kjaer. In questo caso l'accordo economico è stato trovato. Da 1,2 milioni a stagione, il danese passerà a guadagnare 1,5. Manca però l'intesa sulla durata, si va verso un anno, più l'opzione per quello successivo. In questo caso la strada sembra davvero in discesa. Ma la notizia probabilmente più esaltante per i tifosi rossoneri riguarda un altro calciatore<<<