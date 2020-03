SportMediaset – Maldini fuori, promosso al suo posto Moncada

Secondo Sport Mediaset gli scossoni in Casa Milan da qui al prossimo campionato potrebbero essere molteplici. Oltre al probabile addio dell’allenatore Stefano Pioli e all’insediamento di Ralf Rangnick, spinto da Hendrik Almstadt, braccio destro del CEO del Diavolo Ivan Gazidis, delle partenze potrebbero verificarsi ai piani più alti.

In particolare se Paolo Maldini dovesse lasciare a fine stagione potrebbe esserci la promozione per Geoffrey Moncada, ad oggi capo-scout della società.