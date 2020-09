Spezia vicino a Pobega

MILANO – Il futuro di Tommaso Pobega sarà in Serie A, ma non al Milan. Infatti il centrocampista rossonero, dopo l’ottima stagione con la maglia del Pordenone, continua a ricevere molte offerte. Il club di via Aldo Rossi nelle ultime ore ha intensificato i contatti con lo Spezia di Mister Italiano e sarebbe in vantaggio anche su Genoa e Verona. Il ragazzo, dunque, potrebbe trasferirsi in Liguria in prestito. A riportare l’indiscrezione è il portale di mercato gianlucadiamarzio.com