Sparta Praga, le ultime verso il Milan: Tokal conferma il 4-3-3

Sparta Praga, le ultime verso il Milan

MILANO – Il tecnico Tokal deve fare a meno dell’ex Bologna Krejici in difesa, squalificato dopo l’espulsione rimediata nella prima giornata contro il Lille. Nel suo consueto 4-3-3, dunque, spazio in difesa, da destra a sinistra, composta da Sáček, Lischka, Vitík ed Hanousek. Centrocampo, sempre da destra a sinistra, formato da Trávník, Dočkal e Pavelka. In attacco, il tridente Vindheim–Juliš–Moberg Karlsson. Panchina iniziale per l’ex Lazio Kozak.

SPARTA PRAGA (4-2-3-1): Heca; Sacek, Lischka, Vitík, Hanousek; Pavelka, Travnik; Vindheim, Dockal, Vindheim, Juliš, Moberg Karlsson. All. Tokal