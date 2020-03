SOCIAL – Zlatan Ibrahimovic omaggia il suo idolo Ali

Ancora deluso e amareggiato per la clamorosa e pesante sconfitta rimediata domenica pomeriggio contro il Genoa, Zlatan Ibrahimovic ha voluto condividere sulle piattaforme sociali un video motivazionale in suo stile che ha come protagonista uno dei grandi eroi del campione di Malmö, ossia Mohammed Ali.

Poco propenso a perdere e soprattutto alla mediocrità, il 38enne ha ribadito il concetto con un messaggio: “Perché essere normale, quando puoi essere il migliore?”.

Sarà per caso un avviso al Diavolo ad alzare l’asticella?

Why be normal when you can be the Best #idol pic.twitter.com/dNGWBLz2rU — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 9, 2020