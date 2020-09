MILANO – Il Milan, nelle ultime settimane, ha regalato a molti ex rossoneri le nuove maglie da gioco. Ieri a ricevere la nuova divisa da trasferta è stato l’allenatore del Frosinone ed ex rossonero Alessandro Nesta. L’ex numero 13 ha ringraziato il club con una storia sul proprio Instagram commentando “Grazie per il pensiero” . Ecco la foto: