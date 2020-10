SOCIAL – Milan, Ibrahimovic posta da Milanello: “Aria fresca”

Milan, il post di Ibrahimovic

MILANO – Zlatan è tornato. Il Milan, quest’oggi, ha riabbracciato il campione svedese anche sui campi di allenamento da Milanello. Nella sessione odierna, infatti, c’era anche Ibrahimovic agli ordini di mister Pioli: il numero 11 ha disputato la partitella in famiglia contro la Primavera. In campo per la Prima Squadra: Antonio Donnarumma, Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernández, Castillejo, Maldini e Ibrahimović. La gara è terminata 3-1 in favore dei “rossi”: Roback ha aperto le marcature per i “blu”, doppietta di Maldini e gol di Ibrahimović per completare il tabellino.

Lo svedese ha poi pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae durante l’allenamento di oggi, con la descrizione “Aria fresca”: Zlatan è finalmente sollevato di aver sconfitto il coronavirus.