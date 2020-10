SOCIAL – Castillejo: “Nuova competizione e prima vittoria”

MILANO – Il Milan non stecca la prima partita del girone di Europa League, battendo 3 a 1 il Celtic dell’ex Laxalt, nonostante un secondo tempo decisamente sottotono, del quale si salva solo il primo gol in rossonero di Hauge. La banda rossonera, però, continua a vincere anche per merito del gruppo sempre più unito. A confermare la forza dei rossoneri ci ha pensato l’ex Villarreal Samu Castillejo che ha postato una foto sul suo profilo Instagram dell’abbraccio di Ibrahimovic a Brahim Diaz, mentre il numero 7 batte il cinque allo svedese con il commento: “Bravi ragazzi, competizione nuova e prima vittoria”. Ecco il post completo: