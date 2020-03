Come Gigio Donnarumma anche Samu Castillejo ha voluto utilizzare le sue storie Instagram per esortare gli italiani a non muoversi dalle proprie abitazioni così da diminuire i rischi di contagio da COVID-19.

“Anche noi restiamo a casa, ma continuiamo a lottare insieme a voi. Fate come noi e vinceremo insieme questa partita”, le parole del giocatore del Milan.