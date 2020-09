SOCIAL – Amantino Mancini primo giorno di lavoro alla guida del Vila Nova

MILANO – “Oggi inizio ufficialmente il mio lavoro in Brasile. La parte anteriore di un club con tanta tradizione e storia, sarà una sfida ardua ma fiduciosa e preparata … Insieme ai miei atleti e alla mia maglia. Siamo pronti e fiduciosi per scrivere una nuova storia con il Villanova.mg, Dio ci benedica sempre, andiamo leoni!“. Con queste parole l’ex giocatore di Roma e Milan Amantino Mancini ha commentato il suo primo giorno di lavoro da allenatore in Brasile con il Villa Nova Atlético Club, squadra della serie B brasiliana. Ecco il post completo: