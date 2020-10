MILANO – Ante Rebic finalmente è tornato ad allenarsi con la squadra. A riportare la notizia è Sky Sport che sottolinea come il croato sarà convocato per la trasferta di domenica a Udine. Difficile però che Rebic partirà titolare con i bianconeri. I motivi sono da ricercare sia nell’ultimo lungo stop di cui è stato vittima, sia perché Leao è in ottima forma.