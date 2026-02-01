Milan, Telenovela Mateta? La situazione attuale

Il nuovo centroavanti sembra diventare una telenovela dell’ultimo secondo: Nkunku avverte i tifosi sulla sua permanenza

La questione riguardante Jean-Philippe Mateta sta rischiando di trasformarsi in una vera e propria soap opera. Venerdì si era diffusa una certa fiducia e, secondo alcuni, sembrava tutto risolto, ma ieri il Crystal Palace ha scelto di fare un passo indietro, rinunciando a dare l’autorizzazione finale al giocatore per lasciare Londra e trasferirsi in Italia. In questa situazione si inserisce anche la vicenda di Nkunku, che è strettamente legata a questa trattativa, poiché con l’eventuale arrivo di Mateta, il Milan spera di riuscire a cedere altrove il francese.

Tuttavia, la questione si presenta più complessa e articolata di quanto si pensasse, come sottolineato anche oggi da La Gazzetta dello Sport, che ha titolato “Nkunku rimarrà anche se arriva il centravanti. Manca il via libera del Palace”. Questo chiarisce il motivo per cui Mateta non si trova ancora a Milano.