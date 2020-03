Simic scrive all’Italia: “Vi voglio bene. Siete la culla dell’Europa”

Stefan Simic ha voluto inviare un messaggio toccante e pieno di affetto all’Italia, oggi fortemente colpita dall’emergenza Coronavirus.

L’attuale difensore dell’Hajduk Spalato ha scritto un lungo post sulla sua pagina Instagram. “MADRE ITALIA. Cari Italiani, voi siete la culla di questa civiltà e dell’Europa in cui viviamo.”, si legge. “Un terzo della cultura mondiale si trova nella penisola appenninica. Voi siete l’unico Paese in cui torno sempre, non smetto mai di scoprirlo. L’inizio e la fine dell’arte, delle città, dell’architettura, della musica, della moda, dello sport, del turismo, della gastronomia. L’Italia è il sinonimo della bellezza della vita. E mentre state affrontando una delle tragedie più grandi, cantate con orgoglio dai balconi di Napoli, Salerno, Roma. E invece del pianto, si sente la canzone. Quella canzone è vostro unico messaggio al mondo e a tutti noi. Forza Italia!!! Restate a casa, prendetevi cura di voi stessi, delle vostre famiglie e degli altri. Vi voglio bene ❤ un grande abbraccio. Stefan”.