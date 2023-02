Shevchenko a Supertele: “Lo sport unisce e apre le porte, dà una speranza…”

L'ex campione rossonero ringrazia l'Italia e i club di Serie A per il sostegno ricevuto a favore del suo Paese martoriato dalle bombe russe

Redazione Il Milanista

Andriy Shevchenko ha parlato in collegamento dall'Hotel Gallia -per l'evento benefico United For Ukraine-con Pierluigi Pardoa Supertele su DAZN parlando della guerra iniziata un anno fa (e non solo). Questi alcuni passaggi: "I bambini soffrono più di tutti e questo progetto può aiutarli a giocare a calcio e dimenticare le bombe".

Il giornalista Alessandro Alciato ha girato un reportage proprio assieme all'ex rossonero ed hanno parlato di quest'iniziativa proprio ieri sera "Questo è un progetto straordinario per ricostruire lo stadio di Irpin, dove abbiamo visto i bambini giocare sulle buche lasciate dalle bombe russe. Purtroppo quelli che soffrono di più sono i bambini. Abbiamo visto insieme quando siamo stati a Irpin, una delle città più colpite dalla guerra, tutti i ragazzini che cercavano momenti di tranquillità tra le atrocità del conflitto. Il calcio e lo sport hanno immagine e forza troppo importanti nel mondo, riescono a unire la gente. Questo progetto serve per far tornare bambini a giocare a calcio e di dimenticare la guerra".

In tutto questo diverse società di Serie A hanno contribuito all'iniziativa. E poi ha concluso: "L'Italia è la mia seconda patria, ho vissuto qui momenti bellissimi. La guerra continua e noi abbiamo bisogno del vostro aiuto. Domani il presidente Giorgia Meloni andrà a Kiev ed è un gesto molto importante. Grazie per questo e per tutto". Infine: "Lo sport unisce e apre le porte, dà una speranza a bambini che stanno soffrendo la tragedia della guerra. Grazie per i gesti di solidarietà che può farci completare questo progetto. Possiamo dare la possibilità ai ragazzi di fare ritorno in un campo di calcio e dimenticare la guerra".