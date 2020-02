SERIE A, UFFICIALE: rinviate 5 partite, anche Milan-Genoa e Juventus-Inter

MILANO – Con un comunicato ufficiale la Lega Serie A ha annunciato il rinvio di ben cinque delle prossime sfide di questa 26ª giornata di serie A. Juventus-Inter dunque, il big match scudetto non si giocherà nemmeno a porte chiuse. Stessa cosa per Milan-Genoa, Parma-Spal, Udinese-Fiorentina, Sassuolo-Brescia. La Lega ha fatto sapere che tutte le partite slittano al 13 maggio, giorno in cui era prevista la finale di Coppa Italia.

