MILANO – Si sono concluso da pochi minuti i match dell’8a giornata di Serie A. Vittoria importante del Sassuolo contro l’Hellas per 2 a 0 che porta gli emiliani al primo posto in classifica. Tre punti pure per la Roma che schianta il Parma per 3 a 0. Soffre ma poi vince l’Inter contro il Torino 4 a 2. Vittoria anche per il Bologna che sconfigge la Samp per 2 a 1. Ecco la classifica completa in attesa di Udinese-Genoa delle 18.00 e di Napoli-Milan delle 20.45: