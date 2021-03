Serie A, le probabili formazioni di Hellas Verona-Milan

MILANO – Le probabili formazioni di Hellas Verona-Milan, match valido per la 26esima giornata del campionato di Serie A ed in programma oggi alle 15:00 allo stadio “Marcantonio Bentegodi” di Verona. La gara sarà diretta dal sig. Orsato della sezione di Schio coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Preti, quarto uomo Ayroldi mentre al VAR sono stati designati Mazzoleni e Vivenzi.

Milan in piena emergenza

Theo Hernandez, Bennacer, Tonali, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic, Mandzukic. Sono questi gli assenti, tra indisponibili e affaticati, nella possibile formazione titolare di Stefano Pioli a Verona. Il tecnico rossonero è, dunque, in piena emergenza e si trova praticamente obbligato nelle scelte.

Confermato, comunque, il solito 4-2-3-1. Gigio Donnarumma in porta. Davanti al classe 1999 rossonero agiranno Calabria a destra, Diogo Dalot a sinistra (Theo non sta benissimo e va in panchina), Tomori e Romagnoli centrali; turno di riposo per Kjaer. A centrocampo obbligata la coppia Kessie e Meitè, con Tonali che ha ancora qualche fastidio dopo l’infortunio subito mercoledì e si accomoderà in panchina. Davanti l’unico attaccante disponibile è Leao: sarà lui la punta, supportato sulla trequarti da Castillejo a destra, Saelemaekers a sinistra e Krunic al centro; panchina per Brahim Diaz.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot; Kessie, Meité; Saelemaekers, Krunic, Castillejo; Leao. Allenatore: Pioli

Hellas Verona, Juric può scegliere

Se il Milan è in emergenza totale, il Verona può sorridere. Ivan Juric, infatti, ha ampia scelta sopratutto dalla cintola in su: sarà schierata la migliore formazione possibile. In porta, ovviamente, Silvestri, con il trio Magnani, Gunter e Ceccherini in difesa. Sulle fasce Faraoni e Lazovic, con Tameze e Veloso in mediana. Davanti Lasagna, supportato da Zaccagni e Barak.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. Allenatore: Juric