Serie A, le formazioni ufficiali di Milan-Crotone

MILANO – Le formazioni ufficiali di Milan-Crotone, sfida valida per la 21esima giornata del campionato di Serie A ed in programma oggi alle 15 allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro in Milano. La gara sarà diretta dal signor Luca Pairetto coadiuvato dai guardalinee Cicero e Bresmes, quarto uomo Ghersini, al VAR Massa e Alassio.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Saelemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.

A disposizione: Donnarumma A, Tatarusanu, Dalot, Gabbia, Calhanoglu, Castillejo, Hauge, Krunic, Maldini, Mandzukic.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Rispoli, Zanellato, Benali, Vulic, Reca; Di Carmine, Ounas. All. Stroppa

A disposizione: Festa, Crespi, Magallan, Rojas, Di Aprile, Simy, Lopes, Marrone, Petriccione, Da Silva, Riviere.