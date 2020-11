Serie A, il Milan primeggia anche per duelli vinti e contrasti

MILANO – Il Milan continua a dominare, non solo in classifica generale. Come evidenziato da SkySport, i rossoneri primeggiando anche nelle statistiche di duelli vinti e contrasti. Ecco la classifica completa:

20. GENOA

Duelli vinti: 226

Contrasti vinti: 46 19. TORINO

Duelli vinti: 238

Contrasti vinti: 46

18. JUVENTUS

Duelli vinti: 266

Contrasti vinti: 43 17. SPEZIA

Duelli vinti: 271

Contrasti vinti: 64 16. INTER

Duelli vinti: 276

Contrasti vinti: 44

15. LAZIO

Duelli vinti: 279

Contrasti vinti: 58 14. SAMPDORIA

Duelli vinti: 282

Contrasti vinti: 50 13. CAGLIARI

Duelli vinti: 285

Contrasti vinti: 61

12. NAPOLI

Duelli vinti: 285

Contrasti vinti: 66 11. FIORENTINA Duelli vinti: 290

Contrasti vinti: 34 10. CROTONE

Duelli vinti: 293

Contrasti vinti: 57