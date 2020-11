Serie A, dove vedere in TV la sfida tra Udinese e Milan

MILANO – Sarà DAZN a trasmettere il lunch match della 6ª giornata di Serie A, Udinese-Milan. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione, compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La telecronaca della partita sarà curata da Pierluigi Pardo, che sarà affiancato al commento tecnico da Francesco Guidolin.