Serie A, le probabili formazioni di Milan-Fiorentina

Milan-Fiorentina, le probabili formazioni

MILANO – Le probabili formazioni di Milan-Fiorentina, sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie A ed in programma oggi alle 15 a San Siro.

Qui Milan, out Bennacer e Ibrahimovic

Oltre alla già nota e importantissima assenza di Zlatan Ibrahimovic, Stefano Pioli (ancora positivo al Covid, in panchina ci andrà Bonera) dovrà fare a meno anche di Ismael Bennacer: al posto dell’algerino giocherà Tonali. Per il resto formazione confermata, con la solita difesa e il trio Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim a supporto della punta Rebic; panchina per Colombo e Hauge, pronti a subentrare.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic. All: Pioli

Qui Fiorentina, gioca Ribery

Prandelli schiererà i suoi con un 4-3-1-2: Dragowski in porta, in difesa Milenkovic-Pezzella, con Caceres sull’out di destra e Biraghi sul versante opposto. A centrocampo Amrabat, Pulgar e Castrovilli, mentre sulla trequarti ballottaggio tra Borja Valero e Bonaventura. In attacco la coppia formata da Vlahovic e Ribery, ancora non al meglio Callejon.

FIORENTINA (4-3-1-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella Biraghi, Amrabat, Pulgar, Castrovilli; Borja Valero; Vlahovic, Ribery. All: Prandelli